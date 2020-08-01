В СИЗО Одессы и Николаева открыли платные камеры с улучшенными условиями содержания (фоторепортаж)
В Одесском и Николаевском следственных изоляторах открыли платные камеры с улучшенными условиями содержания.
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Об этом сообщается на Facebook-странице Южного регионального управления Минюста по вопросам исполнения уголовных наказаний.
"Платные камеры предусматривают увеличенную норму площади на одного заключенного. Такие камеры оборудованы кроватями с ортопедическими матрасами, комодами и прикроватными тумбами, кухонными гарнитурами, шкафами для хранения одежды, холодильником, кондиционерами, телевизорами. Кухонная зона оснащена необходимым столовыми приборами, посудой и полотенцами", - рассказали в управлении.
Так, в Одесском следственном изоляторе открыли две камеры с улучшенными условиями содержания. Стоимость пребывания за сутки 985 грн, за неделю - 3 тыс. 502 грн, за месяц - 4 тыс. 093 грн с человека.
Также сообщается, чтосегодня заработала одна платная камера на двоих в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость за сутки 452 грн, за неделю - 1 тыс. 540 грн, за месяц - 3 тыс. 666 грн с человека.
Отмечается, что средства, полученные от предоставления данной услуги, будут зачисляться в специальный фонд и в дальнейшем будут направлены на улучшение условий содержания заключенных.
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