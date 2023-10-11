Тогда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

В Офисе президента Украины ожидают, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в первой половине 2024 года - во время председательства Бельгии в Совете ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква по результатам рабочего визита президента Украины в Бельгию.

Он подчеркнул, что сегодня Украине удалось достичь "конкретных результатов" в Бельгии. В частности, Жовква напомнил, что Бельгия стала четвертой страной-партнером Украины по коалиции современных истребителей. После Нидерландов, Дании и Норвегии страна также объявила о готовности предоставить нашему государству боевые самолеты.

Кроме того, в ОП напомнили, что Бельгия готова делать и уже вносит значительный вклад в подготовку инженерно-технического персонала для обслуживания истребителей F-16 на территории Украины, а также предоставит свои самолеты для тренировочной миссии в Дании.

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В то же время, Бельгия играет ведущую роль в практическом воплощении решения о введении действенных санкций против российских бриллиантов в 12-м санкционном пакете ЕС. В частности, страна готова ввести такую процедуру сертификации, которая бы не позволила бриллиантам происхождением из РФ попадать на мировые рынки в обход санкций.

Также сегодня в Бельгии лидеры государств обсудили возможность использования российских активов, которые находятся в бельгийской юрисдикции (а это около 1,7 миллиарда евро), на нужды по восстановлению Украины уже с 1 января 2024 года.

"Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И здесь председательство Бельгии не ограничится лишь символизмом - наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", - отметил Жовква.

Зеленский приехал с визитом в Бельгию

Во время своего визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром страны Александром Де Кроо. Зеленский назвал встречу с премьером Бельгии "плодотворной" и отметил, что она имеет "очень хороший результат".

В частности, лидеры стран обсудили оборонное взаимодействие, санкции против России, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также восстановление Украины.

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