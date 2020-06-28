Паводки в Украине: более 1,3 тысячи домов все еще залиты водой

На территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

На территории четырех западных областей остаются подтопленными из-за непогоды более 1,3 тыс. домов.

Читайте такжеПремьер рассказал, когда в Украине закончится паводок и во сколько он обойдется бюджету

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

«В 95 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (55), Черновицкая (20), Львовская (13), Тернопольская (7), подтоплено 1 тыс. 364 дома (было 14 тыс. 428)», - говорится в сообщении.

Также, по данным ГСЧС, затоплено 1 тыс. 588 подвалов (было 7 тыс. 223), 2 тыс. 795 приусадебных участков (было 22 тыс. 182).

Кроме того, остаются разрушенными 150,5 км автодорог (было 278,2), 83 моста (было 95), поврежденными 582 км автодорог (было 653) и 216 мостов (было 265).

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибло трое человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram