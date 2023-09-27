На ситуацию могут повлиять изменения и фронта и маневры оккупантов.

Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации. Впрочем, всем мужчинам стоит готовиться выполнять задачи по защите государства.

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в комментарии каналу "Мы - Украина". По его словам, планы по мобилизации пока не меняются, но их могут пересмотреть в зависимости от ситуации на фронте.

"Это задача каждого мужчины - защитить свое государство, надо к этому готовиться и быть готовыми. Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", - сказал Павлюк.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине студенты могут получить повестку в ТЦК и СП. В Раде зарегистрировали законопроект "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Правки предусматривают отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет. Однако, сейчас студентов не будут мобилизовывать, поскольку изменения в закон еще не приняты. Им сейчас вручают повестки для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения.

Ранее УНИАН сообщал, имеют ли повестки силу, если их не вручили лично в руки призывнику. Итак, если представители ТЦК вручают повестки родственникам, но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении, то такая повестка не обязывает к явке в ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: