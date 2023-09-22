Иногда представители ТЦК вручают повестки через родственников. Имеют ли такие повестки юридическую силу?

Бывает, что представители ТЦК вручают повестки родственникам. Но имееют ли повестки силу, если их не вручили лично в руки призывнику? Ответ на этот вопрос в комментарии РБК-Украина дал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Если представители ТЦК вручают поввестки родственникам, но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении, то такая повестка не обязывает к явке в ТЦК.

"Потому что у повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, которое его получило. Корешок отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно это лицо надлежащим образом уведомлено. Если подтверждения уведомления нет, то в таком случае нет оснований применять ответственность за неявку", – говорит юрист.

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Он уточнил, что родственники могут не получать повестку, поскольку существует обязанность вручения его лично именно тому человеку, чья фамилия указана в документе.

"Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или, тем более, получали повестки вместо военнообязанного. Но такие случаи в моей практике были. Даже дворники пытались вручать повестки, передавали родственникам", - рассказал Маринич.

Кто может вручать повестки военнообязанным украинцам

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы - УНИАН);

Органы местного самоуправления;

Руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Повестки могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

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