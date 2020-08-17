Правительство предлагает поэтапную замену украинского паспорта в форме книжечки на карту

В то же время ряд внефракционных депутатов предлагают, чтобы действовал только паспорт в форме книжечки.

Кабинет министров предлагает поэтапную замену паспорта гражданина Украины в форме книжечки на карточку.

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На официальном сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки», внесенный правительством.

Документ предусматривает, что срок действия паспорта в форме книжечки составляет:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу данного закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста. А в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, - фотография во время его оформления.

То есть, законопроектом предусмотрена постепенная замена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на карточку. При этом предусмотрено, что порядок изъятия, возвращения государству, признание недействительным, обмена паспорта в форме книжечки на карту и его уничтожения устанавливается Кабинетом министров.

Законопроектом определено, что паспорт признается недействительным в случае:

изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), даты, места рождения лица;

обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодности паспорта для дальнейшего использования, в том числе в случае заполнения всех страниц, предусмотренных для внесения соответствующих сведений;

внесения в паспорт сведений, не предусмотренных законодательными актами;

заявления паспорта как вторичного или похищенного;

смерти лица, которому был выдан паспорт;

окончания срока действия паспорта;

оформление паспорта с нарушением требований законодательства;

прекращения гражданства Украины или отмены решения о его приобретения.

Альтернативный законопроект относительно паспортов

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект депутатами, которые не входят ни в одну фракцию и группы - Вадимом Новинским, Викторией Гриб, Сергеем Магерой, Дмитрием Шпеновым, Дмитрием Шенцевым. Он предусматривает, что паспорт гражданина Украины должен быть в форме книжечки.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что «вопрос о введении на протяжении последних нескольких лет биометрических документов вызывает беспокойство у многих верующих граждан Украины».

«В адрес народных депутатов поступают многочисленные обращения, в которых они выражают свою глубокую обеспокоенность по этому поводу и подчеркивают нежелание, в связи с религиозными убеждениями, получать паспорт в форме карточки содержащей бесконтактный электронный носитель», - аргументируют авторы законопроекта.

В их варианте предлагается установить, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки является документом, который удостоверяет личность владельца и подтверждает гражданство Украины. Срок его действия не ограничивается.

Паспорт-книжечка уходит в прошлое

С 1 ноября 2016 все граждане Украины могут оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записано персональные и биометрические данные, включая прописку и семейное положение.

С 1 ноября 2018 любой гражданин Украины может при желании в любое время обменять паспорт в виде книги на ID-карту.

В апреле 2020 в Украине презентовали цифровые паспорта, которыми можно пользоваться через смартфон.

В начале августа Кабинет министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки».

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Автор: Надя Пришляк