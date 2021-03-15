Скандальный Настоятель Киево–Печерской лавры Павел рассказал, как отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко и не сдал его полиции.
Такое заявление он сделал в интервью жене Виктора Медведчука – Оксане Марченко, на которую СНБО наложил санкции.
По словам Павла, он отпускал грехи маньяку Оноприенко до того, как его задержали. А не сдал его милиции, так как якобы хотел привести маньяка к покаянию.
«Был такой человек, который убил 56 человек (доказано 52 убийства Оноприенко - ред.). Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель – привести вас к покаянию", - ответил Павел.
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Также Павел отметил, что Оноприенко во время допросов упоминал имя священника.
«И когда он тащил 25-летнюю девушку за дом, держа нож у шеи, и когда его взяли, он сказал на суде: "Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попадусь. Вот это мне в жизни запомнилось», - рассказал Павел.
Павел посоветовал Оноприенко не причинять больше никому зла, но маньяк продолжил убивать.
Кто такой Анатолий Оноприенко
- В период с 1989 по 1996 годы Оноприенко убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.
- Оноприенко был задержан весной 1996 года.
- 31 марта 1999 года он был приговорен к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.
- В 2013 году он умер от сердечной недостаточности в тюрьме.
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