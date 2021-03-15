Павел посоветовал Оноприенко не причинять больше никому зла, но маньяк продолжил убивать.

Скандальный Настоятель Киево–Печерской лавры Павел рассказал, как отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко и не сдал его полиции.

Такое заявление он сделал в интервью жене Виктора Медведчука – Оксане Марченко, на которую СНБО наложил санкции.

По словам Павла, он отпускал грехи маньяку Оноприенко до того, как его задержали. А не сдал его милиции, так как якобы хотел привести маньяка к покаянию.

«Был такой человек, который убил 56 человек (доказано 52 убийства Оноприенко - ред.). Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель – привести вас к покаянию", - ответил Павел.

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Также Павел отметил, что Оноприенко во время допросов упоминал имя священника.

«И когда он тащил 25-летнюю девушку за дом, держа нож у шеи, и когда его взяли, он сказал на суде: "Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попадусь. Вот это мне в жизни запомнилось», - рассказал Павел.

Павел посоветовал Оноприенко не причинять больше никому зла, но маньяк продолжил убивать.

Кто такой Анатолий Оноприенко

В период с 1989 по 1996 годы Оноприенко убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года.

31 марта 1999 года он был приговорен к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.

В 2013 году он умер от сердечной недостаточности в тюрьме.

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Автор: Денис Прядко