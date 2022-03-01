По словам главы МВД, мародеров в столице будут убивать на месте, если они попытаются применить оружие.

В Киеве создано 100 мобильных групп, которые патрулируют город, отлавливают диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время телемарафона.

Он отметил, что эти группы также "отлавливают людей, которые отслеживают передвижения нашей техники", а затем передают их в правоохранительные органы.

Говоря о мародерах, Монастырский отметил, что все должно происходить в рамках закона.

При этом он отметил, что в случае оказания сопротивления при задержании или в случае применения оружия, однозначно должен быть "огонь в ответ".

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