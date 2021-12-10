В двадцатку лидеров вошли и президент с первой леди.

Еженедельник "Фокус" назвал имена 100 самых влиятельных украинцев. Рейтинг составляли журналисты издания совместно с экспертами. В него вошли люди, которые имеют наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. В том числе политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.

По оценке журнала, самым влиятельным человеком Украины является президент Владимир Зеленский.

На второй позиции - самый богатый украинец, владелец группы SCM Ринат Ахметов, который контролирует значительную часть экономики страны. Бизнесмен впервые оказался в открытой оппозиции к власти - на его телеканалах звучит острая критика в адрес команды президента, а состав оппозиционных к власти спикеров позволяет говорить о формировании новой политсилы при поддержке бизнесмена.

Читайте такжеBloomberg опубликовал свежий рейтинг богатейших семей мираТретье место в рейтинге занимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который сосредоточил в своих руках солидную политическую власть и занимается международными отношениями в ОП.

На четвертом - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В журнале отметили, что при нем СНБО стал одним из главных ньюзмейкеров в стране.

Замыкает пятерку самых влиятельных Дмитрий Разумков, который недавно пустился в самостоятельное политическое плавание и является одним из самых перспективных конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах.

Первая двадцатка рейтинга самых влиятельных людей Украины выглядит так:

Президент Украины Владимир Зеленский Владелец компании SCM Ринат Ахметов Руководитель Офиса президента Андрей Ермак Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Премьер-министр Денис Шмыгаль Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко Глава СБУ Иван Баканов Генеральный прокурор Ирина Венедиктова Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков Лидер партии" За будущее " Игорь Палица Основатель и акционер компании "Кернел" Андрей Веревский Министр обороны Алексей Резников Министр здравоохранения Виктор Ляшко Первая леди Украины Елена Зеленская

В рейтинг вошли популярный врач и блогер Евгений Комаровский, чемпион мира по боксу Александр Усик бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, прима-балерина Екатерина Кухар. Замыкает сотню бронзового призера Олимпиады - 2020 по дзюдо Дарья Белодед.

В "Фокусе" отмечают, что в этом году список самых влиятельных украинцев обновился лишь на 43%. Однако география влияния расширилась: фигуранты рейтинга живут в различных местах - от Европы до областных центров Украины. 83% влиятельных украинцев живут и работают в Киеве.

Средний возраст участников рейтинга – 47,2 года, 75% – мужчины, 25% – женщины, 38% влиятельных украинцев являются представителями органов власти.

Наш рейтинг помолодел, в нем стало больше женщин. А представителями культуры, науки и спорта можно гордиться. Они проявляют гораздо большую стабильность и уверенность в будущем, чем многие представители власти. В общем, когда рейтинг молодеет, это правильно. Надеемся, такая тенденция сохранится и в следующем году, – рассказал главный редактор журнала Алексей Газубей.

Распределение мест происходило по итогам экспертного опроса, а также учитывая мнение редакционной коллегии. Фигурантов рейтинга оценивали по пяти критериям: влияние на государственные решения, по общественному мнению, бизнес-влияние, личная популярность и родственные связи.

В издании отметили, что более детально с редакционным рейтингом можно ознакомиться в свежем номере журнала "Фокус", а 13 декабря рейтинг будет опубликован на сайте издания.

Как сообщал УНИАН, рейтинг самых влиятельных женщин мира впервые с 2011 года возглавила не Ангела Меркель, которая заканчивает свои полномочия на посту канцлера Германии.

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Автор: Марта Гичко