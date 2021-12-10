Еженедельник "Фокус" назвал имена 100 самых влиятельных украинцев. Рейтинг составляли журналисты издания совместно с экспертами. В него вошли люди, которые имеют наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. В том числе политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.
По оценке журнала, самым влиятельным человеком Украины является президент Владимир Зеленский.
На второй позиции - самый богатый украинец, владелец группы SCM Ринат Ахметов, который контролирует значительную часть экономики страны. Бизнесмен впервые оказался в открытой оппозиции к власти - на его телеканалах звучит острая критика в адрес команды президента, а состав оппозиционных к власти спикеров позволяет говорить о формировании новой политсилы при поддержке бизнесмена.
Читайте такжеBloomberg опубликовал свежий рейтинг богатейших семей мираТретье место в рейтинге занимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который сосредоточил в своих руках солидную политическую власть и занимается международными отношениями в ОП.
На четвертом - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В журнале отметили, что при нем СНБО стал одним из главных ньюзмейкеров в стране.
Замыкает пятерку самых влиятельных Дмитрий Разумков, который недавно пустился в самостоятельное политическое плавание и является одним из самых перспективных конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах.
Первая двадцатка рейтинга самых влиятельных людей Украины выглядит так:
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Владелец компании SCM Ринат Ахметов
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
- Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
- Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
- Премьер-министр Денис Шмыгаль
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
- Глава СБУ Иван Баканов
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
- Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук
- Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков
- Лидер партии" За будущее " Игорь Палица
- Основатель и акционер компании "Кернел" Андрей Веревский
- Министр обороны Алексей Резников
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко
- Первая леди Украины Елена Зеленская
В рейтинг вошли популярный врач и блогер Евгений Комаровский, чемпион мира по боксу Александр Усик бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, прима-балерина Екатерина Кухар. Замыкает сотню бронзового призера Олимпиады - 2020 по дзюдо Дарья Белодед.
В "Фокусе" отмечают, что в этом году список самых влиятельных украинцев обновился лишь на 43%. Однако география влияния расширилась: фигуранты рейтинга живут в различных местах - от Европы до областных центров Украины. 83% влиятельных украинцев живут и работают в Киеве.
Средний возраст участников рейтинга – 47,2 года, 75% – мужчины, 25% – женщины, 38% влиятельных украинцев являются представителями органов власти.
Наш рейтинг помолодел, в нем стало больше женщин. А представителями культуры, науки и спорта можно гордиться. Они проявляют гораздо большую стабильность и уверенность в будущем, чем многие представители власти. В общем, когда рейтинг молодеет, это правильно. Надеемся, такая тенденция сохранится и в следующем году, – рассказал главный редактор журнала Алексей Газубей.
Распределение мест происходило по итогам экспертного опроса, а также учитывая мнение редакционной коллегии. Фигурантов рейтинга оценивали по пяти критериям: влияние на государственные решения, по общественному мнению, бизнес-влияние, личная популярность и родственные связи.
В издании отметили, что более детально с редакционным рейтингом можно ознакомиться в свежем номере журнала "Фокус", а 13 декабря рейтинг будет опубликован на сайте издания.
Как сообщал УНИАН, рейтинг самых влиятельных женщин мира впервые с 2011 года возглавила не Ангела Меркель, которая заканчивает свои полномочия на посту канцлера Германии.
Вас также могут заинтересовать новости: