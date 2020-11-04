Маркив встретился с Зеленским / пресс-служба ОП
Оправданный апелляционным судом Милана и освобожденный из тюрьмы военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, военный поехал на встречу с президентом сразу по прибытии в Киев.
Пресс-служба ОП
Пресс-служба ОП
Дело против нацгвардейца Маркива: подробности
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- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.
- 20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
- 24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.
- С ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.
- 4 ноября Виталий Маркив прибыл в Украину.
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