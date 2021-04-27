Течение коронавируса у пациентов серьезно изменилось - врачи констатируют продление срока острой фазы заболевания.
Об этом рассказала руководитель центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук в эфире канала "Украина 24".
"Если раньше мы наблюдали, и знали по приказу [Минздрава], что в течение двух недель человек становится незаразным, и мы уже не переживаем за его состояние после 14 суток с начала заболевания, то сейчас мы этот срок как врачи видим как минимум до 21 суток", - отметила она.
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По ее словам, сейчас медработники уже не должны делать контрольные ПЦР-тестирования при выписке из стационара или с больничного листа.
"Если раньше было требование два негативных ПЦР-теста, потом один... А сейчас мы не тестируем контрольно. Если прошло 14 дней от начала заболевания, и последние три дня нет вирусной инфекции - мы можем выписывать человека в институт, на работу с больничного. Думаю, возможно, эти сроки будут просматривать", - сказала она.
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