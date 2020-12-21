«Событием года» эпидемию COVID-19 назвали 43% украинцев, при этом ожидаемо абсолютно все оценили ее как негативное событие.

Украинцы считают 2020 «годом плохих событий» и преимущественно имеют негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году.

Читайте такжеЖурнал Time назвал 2020 год худшим в историиОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы»

имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что событием, которое повлияло на жизнь абсолютного большинства людей в 2020 году, стала эпидемия коронавируса.

«Событием года» эпидемию COVID-19 назвали 43% украинцев, при этом ожидаемо абсолютно все оценили ее как негативное событие. Безусловно негативным событием года украинцы назвали и войну на Донбассе. Весенний карантин событием года назвали 12%, при этом это событие также единогласно оценено как негативное. Едва ли не единственным позитивным событием назвали строительство автодорог в рамках «Большого строительства» - только 5% считают строительство дорог негативом.

«2020-й запомнится годом плохих событий. В целом только 16% респондентов назвали положительными те события, которые они считают главными событиями года. Для сравнения, в 2019 году главное событие года (в основном это были парламентские и президентские выборы) считали положительным 58%», - отмечают социологи.

Кроме того, украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривня станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. Относительно борьбы с пандемией мнения разделились, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% - нет.

«Негативные ожидания украинцы имеют также и относительно наступления мира на Донбассе, улучшения ситуации с верховенством права и снижения уровня преступности. Около 20% верят, что 2021 на Донбассе воцарится мир, в наказание коррупционеров верят лишь 10% граждан, столько же - в снижение уровня преступности. Немного больше, 18%, ожидают в 2021 году улучшения ситуации со справедливым правосудием», - отмечают социологи.

Гораздо больше украинцев верят в кадровые изменения в органах власти в новом году. 25% считают, что в 2021 году возможны досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года.

*** Общенациональный опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face.

В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров