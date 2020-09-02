Положительные сдвиги заметили лишь 9% опрошенных.

44% украинцев почувствовали за последний год изменения к худшему в своей безопасности и общественном порядке.

Читайте такжеПочти 60% украинцев считают, что власть не может обеспечить безопасность людей Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, мнения граждан относительно изменений в безопасности и общественном порядке за последний год (с июня 2019 по июль 2020 года) разделились. 43% опрошенных считают, что изменений вообще не было, а 44% - почувствовали изменения к худшему. Положительные сдвиги заметили лишь 9% и 4% затруднились ответить.

Больше всего негативно оценивают ситуацию с безопасностью жители южных областей - 50%. На западе - 52% опрошенных считают, что ничего не изменилось за последний год.

Кроме того, опрос показал, что больше всего социальная напряженность в связи с ухудшением состояния безопасности и общественного порядка наблюдается в восточных областях.

Как проводился опрос

Общенациональное исследование было проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Дмитрий Хилюк