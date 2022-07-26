Процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В Украину вернули тела еще 25 погибших украинских защитников.

Об этом в Telegram сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц Олега Котенко и силовых структур Украины.

В сообщении сказано, что процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Как писал УНИАН, 4 июня 2022 года стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны в Украине. Речь шла в общей сложности о 320 телах, по Формуле "160 на 160". Сам обмен был проведен за два дня до публичного объявления о нем – на линии фронта в Запорожской области. Операция проводилась МинВОТ, ГУР Минобороны, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2500 украинских военных из "Азовстали".

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