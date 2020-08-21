Абсолютное большинство украинцев предпочитают строить свое будущее в Украине - опрос

Относительное большинство опрошенных являются оптимистами относительно будущей жизни украинцев за 25-30 лет.

Абсолютное большинство опрошенных украинцев предпочитают строить свою будущую жизнь в Украине - около 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных на пресс-конференции результатах общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Относительное большинство опрошенных являются оптимистами относительно будущей жизни украинцев за 25-30 лет. Более 40% убеждены, что условия жизни станут лучше. Еще четверть считает, что ситуация принципиально не изменится", - говорится в результатах опроса.

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Кроме того, около 16% считают, что условия жизни станут хуже.

При этом, молодежь в этом вопросе наиболее оптимистична.

"Абсолютное большинство опрошенных предпочитают строить свою будущую жизнь в Украине - около 70%. А 19% скорее хотели бы строить свою жизнь в других местах. Однако здесь существует и тревожный аспект. Наибольшее количество лиц, которые хотели бы строить свою жизнь за рубежом, как раз среди молодых людей до 40 лет", - подчеркивают социологи.

Также в исследовании отмечается, что более половины опрошенных не задумывались над тем, чтобы уехать из Украины за границу, и собираются жить и работать в Украине.

"Однако, значительная часть респондентов все же размышляла или размышляет о возможности выезда. Основные причины: за рубежом можно заработать больше денег (22%), в Украине слишком нестабильная политическая ситуация (13%), а также не устраивают условия жизни в Украине (13 %)", - говорится в результатах исследования.

*** Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Таня Поляковская