Злоумышленники предлагают семьям военнопленных за деньги "ускорить" процесс обмена.

Мошенники взломали аккаунты работников Офиса Омбудсмена. Злоумышленники предлагают украинцам за деньги "включить" их родных, которые находятся в плену, в списки на обмен.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что мошенники даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях.

"К сожалению, недавно мошенники взломали аккаунты работников офиса Омбудсмана. Недобросовестные якобы от имени этих работников присылали "просьбу" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение относительно их обращений в секретариат уполномоченного ВР Украины по правам человека", - сообщил Лубинец.

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Он также указал, что мошенники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен или "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего.

Омбудсман отмечает, что работники офиса никогда не высказывали к заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера.

Мошенники наживаются на горе украинцев - последние новости

Правоохранители в прошлом году задержали жительницу Николаевщины, которая надурила на теме обмена пленных полтысячи семей, которые разыскивают родных оказавшихся в плену.

СБУ сообщала, что мошенница, притворяясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выманивала деньги из их семей. В частности, за сумму до 7 тысяч гривен за одного военного фигурантка обещала родным отыскать его и предоставить информацию о местонахождении и физическом состоянии. Но сразу после получения денег злоумышленница исчезла. Она обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривен.

Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои "детективные услуги" и указывала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших

СБУ предостерегал, что не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лицах и собственные персональные данные не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

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