Россияне сначала обещали эвакуировать раненых украинских бойцов, оказать медицинскую помощь для дальнейшего обмена.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает учреждения Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста зафиксировать факт совершения российскими захватчиками военного преступления и выяснить обстоятельства расстрела украинских военнопленных.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Омбудсмен отметил, что выход из Авдеевки защитников Украины происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии. В частности, осуществлялись обстрелы эвакуационных путей и автомобилей. Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. В то же время из-за масштабного наступления оккупантов не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", командование приняло решение связаться с Координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной", - сообщил Лубинец.

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По его словам, происходил диалог по оказанию помощи украинским тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных.

"Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", - отметил Лубинец.

При этом, что случилось после этих договоренностей, можно увидеть на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит".

В частности, семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. Относительно шестого бойца информация пока не подтверждена.

"Я, как Омбудсмен Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных", - подчеркнул Лубинец.

Он призвал весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Лубинец заявил, что россияне воспринимают только силу.

Казнь украинских военнопленных россиянами

Как сообщал УНИАН, во время вывода украинских военных из опорного пункта "Зенит" в Авдеевке выйти удалось не всем. Враг согласился эвакуировать нескольких тяжелораненых защитников, чтобы в дальнейшем их обменять, но вместо этого – расстрелял.

Украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.

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