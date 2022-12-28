Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов.

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках совместной инициативы "ОКО за ОКО" уже аккумулировали 130 млн грн на приобретение 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ.

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн. В эту сумму будет входить закупка: 25 автомобилей с пунктом управления комплексами; 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок. Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.

Напомним, с начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра топлива PULLS 95/DIESEL перечисляет на закупку разведкомплексов "ШАРК". Поддержать проект можно также через специальный счет "Повернись живим".