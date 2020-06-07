Семье арестованного крымчанина Приходько отказали в свидании

Дочь политзаключенного заявляет, что не видела отца много месяцев.

Семье арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании с ним "на неопределенный срок".

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Об этом его дочь Наталья Приходько сообщила общественному объединению "Крымская солидарность".

"Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз (виделись) еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", – цитирует дочь арестованного "Крымская солидарность" в Facebook.

В то же время адвокат Назим Шейхмамбетов, представляющий интересы крымчанина в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер, ввиду чего он видит их нецелесообразными и уверен, что постановление Федеральной службы исполнения наказаний России необходимо пересмотреть.

"Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят в судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда. Естественно, при соблюдении определенных мер – перчатки, маски, антисептик. Допускают адвокатов на свидания, опять-таки при соблюдении определенных мер. В связи с этим мне непонятно, почему такая категория лиц, как близкие родственники, лишена возможности видеться с членом семьи? Люди готовы использовать все необходимые средства индивидуальной защиты, если получат разрешение на свидание", - утверждает Шейхмамбетов.

Как сообщал УНИАН, российские силовики в июне 2016 года задерживали Приходько в оккупированном Крыму за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги ВО "Свобода", красно-черные флаги, портрет лидера ОУН Степана Бандеры, технику и CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября сотрудники ФСБ провели обыск в его доме и задержали активиста.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 1 ст. 222 (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 (изготовление взрывчатых веществ) Уголовного кодекса РФ.

1 апреля 2020 года стало известно, что Приходько незаконно этапировали в Россию для участия в судебных заседаниях в Южном окружном военном суде.

28 мая в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела украинского активиста.

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