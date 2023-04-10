В организации, которую возглавляет Кохановская, уточнили, что это допрос по делу митрополита Павла.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос скандальную активистку УПЦ Московского патриархата Викторию Кохановскую. Накануне этого она опубликовала видео с обвинениями украинских властей и призывами к верующим "бороться за свои права".

Повестку на допрос в СБУ Кохановская продемонстрировала журналистам. Впоследствии в сети появилось видео, как полицейский сопровождает ее к машине.

Как отмечается в повестке, скандальную сторонницу УПЦ МП вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Незадолго до вызова на допрос Кохановская опубликовала в Facebook провокационное видео.

Видео дня

В видеообращении к украинцам Кохановская призвала отстаивать свое вероисповедание, конституционные права и не думать о материальных благах. Кроме того, она возмутилась, что УПЦ МП обвинили в угрозе национальной безопасности. По ее убеждению, угрозу нацбезопасности несут "чиновники, которые машут флагами".

Впоследствии в так называемой организации, которой руководит провокатор, уточнили, что она поехала на допрос в качестве свидетеля по делу митрополита Павла, более известного как "Паша Мерседес".

Напомним, что Виктория Кохановская - известная поклонница УПЦ МП, провокатор. Она организует и возглавляет митинги за УПЦ МП, называет себя правозащитницей и массово заявляет в полицию о "притеснениях УПЦ МП".

Дело "Паши Мерседеса"

1 апреля митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение. Его обвиняют в расовой, национальной, региональной, религиозной дискриминации и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны России против Украины, восхваление оккупантов.

Шевченковский суд Киева в этот же день избрал представителю УПЦ МП меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а также обязали носить электронный браслет.

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