Премьеру фильма обещают уже в сентябре, ее хотят приручить ко Дню города Одессы.

Одесский зоопарк на несколько дней превратился в съемочную площадку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОдесский скульптор представил эскиз монумента коронавируса, который планируется для Дубая (фото)Накануне там начали работу над художественным фильмом "Рев льва". Кино посвящено основателю и первому директору Одесского зоопарка - Генриху Бейзерту. Он спасал животных во время Второй мировой войны и не дал вывезти их из оккупированной Одессы в Румынию.

Прессе разрешили присутствовать только в первый съемочный день, когда актеры воспроизводили сцены, во время которых оккупанты пришли в зоопарк и делали инвентаризацию питомцев.

Премьеру фильма обещают уже в сентябре, ее хотят приручить ко Дню города Одессы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко