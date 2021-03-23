Одесский зоопарк на несколько дней превратился в съемочную площадку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеОдесский скульптор представил эскиз монумента коронавируса, который планируется для Дубая (фото)Накануне там начали работу над художественным фильмом "Рев льва". Кино посвящено основателю и первому директору Одесского зоопарка - Генриху Бейзерту. Он спасал животных во время Второй мировой войны и не дал вывезти их из оккупированной Одессы в Румынию.
Прессе разрешили присутствовать только в первый съемочный день, когда актеры воспроизводили сцены, во время которых оккупанты пришли в зоопарк и делали инвентаризацию питомцев.
Премьеру фильма обещают уже в сентябре, ее хотят приручить ко Дню города Одессы.
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