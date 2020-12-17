Уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят сегодня обыски в Министерстве культуры и информационной политики.

Читайте такжеСБУ пришла с обысками в "Укроборонпром"Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"17 декабря 2020 года детективы НАБУ пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев. Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала.

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Автор: Леся Лещенко