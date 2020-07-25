Сотрудники "Киевпастранса" пожаловались на условия в общежитии после "ремонта" (видео)

В общежитии живут водители автобусов, троллейбусов и трамваев, которые приехали на работу из разных уголков Украины.

Водители троллейбусов, автобусов и трамваев КП "Киевпастранс" жалуются якобы на коррупцию в коммунальном предприятии из-за некачественно проведенного ремонта в общежитии.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечается, для реконструкции в Куреневском троллейбусном депо выделили полтора миллиона гривень и, по официальным документам, после проведенного тендера, капитальный ремонт должны были завершить в апреле этого года. Сейчас столичное Куреневское депо после так называемого "ремонта" имеет покрытые грибком стены и старые душевые комнаты. Это общежитие, где живут водители автобусов, троллейбусов, трамваев, которые приехали на работу из разных уголков Украины. На восстановление комнат они ждали 10 лет.

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Большинство жителей боятся потерять работу, поэтому отказываются говорить на камеру.

"Люди боятся, потому что они здесь живут по 400 гривен в месяц. Сейчас их уволят, они останутся без работы", - говорит водитель предприятия Андрей.

Заместитель директора депо отказался комментировать ситуацию. И как только увидел журналистов - даже попытался запретить съемку.

На сайте публичных закупок ProZorro опубликована информация, что в тендере на ремонт туалетов кухни, коридора и душевой, выиграла фирма ООО СК "ДАН". Ее уставный капитал в три тысячи гривен, а сумма ремонтных работ почти 1,7 млн гривень.

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"У них финансирования не было. Они контракт подписали, но деньги не перечислили...", - говорит директор ООО "СК ДАН" Андрей Данилюк.

На вопрос журналистки, почему уставный капитал малый, ответил, что они "небольшая строительная фирма". Почему провели тендер, а деньги не перечислили, журналисты пытались спросить у директора и его заместителя. Впрочем, обоих на рабочем месте в течение дня не было.

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