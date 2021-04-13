Девушки "молились Богу", чтобы их не перевели в основную камеру, где держали агрессивных заключенных.

Украинские модели, которые были задержаны в Дубае за обнаженную фотосессию, пережили в тюрьме страшный стресс. Условия содержания были очень жесткими, а заключенные из других камер угрожали им убийством.

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Об этом в комментарии ТСН рассказала одна из освобожденных девушек. Украинки были задержаны еще 5 апреля, а домой вернулись только сегодня.

"Мы не эскортницы и за съемки деньги не получаем, все ездят на добровольной основе. Девочкам самим по приколу ездить бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании. А я так вообще впервые в своей жизни сделала одну фотографию и не была нагишом, а только в белье", - пояснила девушка.

По ее словам, после пережитого украинки чувствуют себя ужасно, некоторым нужна медицинская помощь.

"Мне 20 лет, я не "ню-модель", впервые и в последний раз так фотографировалась (пока точно не хочу повторять). Больше всего негативно удивило их отношение: за 8 дней никому не разрешили позвонить родителям и известить, что мы хотя бы просто живы. 10 девочек улетели еще 3 апреля, 14 осталось, и из них - 12 пошло на встречу Ахмеду - "доброму полицейскому". Никогда не забуду, как нас обманули, как мы доверились людям. Нас просто заманили в ловушку и все... сказали, что только поговорят с нами, мы после планировали посмотреть город, а потом нас просто заперли и даже не позволили позвонить консулу. Хорошо, что он сам приехал через 3 дня. Пока он не приехал - их отношение было к нам - как к убийцам", - продолжила украинка.

Как рассказала задержанная, те самые фото на балконе сделали 3 апреля, а правоохранители пришли к девушкам уже 4 апреля, ночью.

"В общем о фото все и все знают. А теперь о том, как нас заманил в полицию полицейский Ахмед: ничего не предвещало беды, 10 девочек улетели домой, а мы, дуры, решили остаться. Я сплю и подруга начинает кричать, что наши фото "слили". Мы сразу начали искать билеты в Киев и ничего не нашли, ближайшие - на 5 апреля. Но мы не додумались просто бежать в тот же Стамбул. И тут позвонили с ресепшена - нужно было не отвечать и просто уезжать. Тогда сообщили, что нас ждет полицейский. Мы же думали что нам капец, все знают кто мы, но ни у кого не было информации, кто же мы.

Мы спустились и коп сообщил, что нужно приехать в участок чтобы просто дать показания, и нас отпустят - мы поверили. Снова была возможность сбежать и никто бы ничего не узнал. Мы приехали в нужное время и тут нас повели к машине и повезли в тюрьму ... но мы не паниковали. Приехали, давали показания с улыбкой. Но тут у нас начинают забирать телефоны: никто родным не смог сообщить, что случилось, и так в течение 8 дней, нам не дали позвонить и сообщить, что мы живы). Нас повели и мы увидели много заключенных", - пояснила девушка.

В этот момент девушки испугались, у некоторых началась истерика. Полиция отобрала у них личные вещи.

"У нас отобрали абсолютно все, шманали, завели сначала в комнатку, где один матрас и нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли невкусный рис с ужасной подливкой "как из г**на" и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра. Потом посадили в камеру, куда сажают бунтующих людей. В этих камерах (как нам рассказали) закрывали минимум по 2 дня. Там люди спали, ели, ходили в туалет и умирали. Свет горит всегда, ужасный стук вентиляторов... как же я хотела поспать в тишине и в темноте все эти дни.

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Нам очень повезло, что задержанная поделилась с нами одеждой, а другие передали через 2 дня "женские штуки" потому что у всех от стресса начались (женские дни - ред.), а 2 дня я не знаю, как они обходились, потому что даже туалетной бумаги не было. Дальше дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, потому что там драки каждый день и все полицейские это видели", - продолжила украинка.

"На нас постоянно кричали, кто-то говорил, что мы через 2 дня выйдем, кто - то- что через месяц, 2 или 6, они нас пугали. Это просто был 30 минутный фотосет и не более. Виталий до сих пор в тюрьме, и другой организатор. Были и россиянки, но они быстро "смылись", не дуры. То что нас называют проститутками и эскортницами - их дело. Освободили нас тоже не очень приятно, потому что телефоны отдали перепрошитыми и везли через зону депортации. Но были женщины полицейские - в последние дни вполне добродушными казались. Родственники поддерживают, и рады, что мы вернулись. Не осуждают. А в Дубай больше никогда. Столько темных сторон узнали о тех людях от заключенных, что аж противно находиться там", - подитожила девушка.

Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным женщинам грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

Mash сообщил, что по делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей концев.

По информации СМИ, задержаны девушки - из России, Беларуси и Украины.

Министерство иностранных дел Украины сообщало, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

Сегодня задержанные украинки вернулись на родину.

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Автор: Дмитрий Захаров