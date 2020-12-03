Для того чтобы не допустить массовые скопления людей на новогодние праздники, правоохранители могут ограничить вход на Софиевскую площадь, где будет находиться новогодняя елка.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", - заявил Крищенко.
Читайте такжеВ Киево-Печерском заповеднике откроется новогодняя Резиденция Святого Николая
Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции предусмотрено административная и даже уголовная ответственность.
Карантин в Украине
- 11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram