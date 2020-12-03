Полиция может ограничить вход на Софиевскую площадь на новогодние праздники / фото УНИАН

Для того чтобы не допустить массовые скопления людей на новогодние праздники, правоохранители могут ограничить вход на Софиевскую площадь, где будет находиться новогодняя елка.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", - заявил Крищенко.

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Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции предусмотрено административная и даже уголовная ответственность.

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Автор: УНИАН