На Софийской площади в Киеве установили волшебную шляпу, которую со скандалом сняли с главной новогодней елки перед Днем Святого Николая.
Об этом в Facebook сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.
"Я искренне от всего сердца благодарю всех друзей за поддержку! Вижу ваши многочисленные сообщения и очень радуюсь, что нам удалось наконец выполнить обещание - вернуть волшебную шляпу», - прокомментировала она.
Также Попова похвасталась фотографиями, на которых видно, что возле шляпы собралась длиннющая очередь.
"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны!» - написала она.
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Скандал со шляпой на елке
- В этом году на главной елке страны вместо традиционной звезды планировали установить шляпу.
- Из-за этого в сети разгорелся скандал, пользователи разделились во мнениях. Между тем в ПЦУ шляпу назвали «ведьмацкой».
- Организаторы праздника пожаловались, что люди не поняли тематику нынешней новогодней локации – «сказочный лес». Они пообещали снять шляпу с елки, что и было сделано 13 декабря.
- Утром 17 декабря на главную елку нацепили традиционную звезду.
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