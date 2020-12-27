К волшебной шляпе киевляне и гости столицы выстраиваются в длиннющую очередь.

На Софийской площади в Киеве установили волшебную шляпу, которую со скандалом сняли с главной новогодней елки перед Днем Святого Николая.

Об этом в Facebook сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Я искренне от всего сердца благодарю всех друзей за поддержку! Вижу ваши многочисленные сообщения и очень радуюсь, что нам удалось наконец выполнить обещание - вернуть волшебную шляпу», - прокомментировала она.

Также Попова похвасталась фотографиями, на которых видно, что возле шляпы собралась длиннющая очередь.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны!» - написала она.

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Скандал со шляпой на елке

В этом году на главной елке страны вместо традиционной звезды планировали установить шляпу.

Из-за этого в сети разгорелся скандал, пользователи разделились во мнениях. Между тем в ПЦУ шляпу назвали «ведьмацкой».

Организаторы праздника пожаловались, что люди не поняли тематику нынешней новогодней локации – «сказочный лес». Они пообещали снять шляпу с елки, что и было сделано 13 декабря.

Утром 17 декабря на главную елку нацепили традиционную звезду.

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Автор: Денис Прядко