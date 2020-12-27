Шляпу установили возле главной елки / фото Диана Попова / Facebook

На Софийской площади в Киеве установили волшебную шляпу, которую со скандалом сняли с главной новогодней елки перед Днем Святого Николая.

Об этом в Facebook сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Я искренне от всего сердца благодарю всех друзей за поддержку! Вижу ваши многочисленные сообщения и очень радуюсь, что нам удалось наконец выполнить обещание - вернуть волшебную шляпу», - прокомментировала она.

Также Попова похвасталась фотографиями, на которых видно, что возле шляпы собралась длиннющая очередь.

фото Диана Попова / Facebook

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны!» - написала она.

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Скандал со шляпой на елке

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Автор: Денис Прядко