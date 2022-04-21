В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, однако не признался ей в том, что воюет против Украины.

Мать одного из российских солдат, которая проживает на Волыни, обратилась к своему сыну и призвала сложить оружие и не убивать своих соотечественников.

Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области. В сообщении отмечается, что в 2012 году ее сын переехал к родственникам в Россию, а в 2017 году окончил военное училище в Омске и остался служить в армии страны-агрессора. В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, однако не признался ей в том, что воюет против Украины.

Однако контрразведчики выяснили, что он в настоящее время воюет на Херсонском направлении в составе армии оккупантов.

"Материнскому сердцу сложно поверить, что сын пришел на родную землю убивать украинцев. Поэтому она просит сына сложить оружие и не воевать против мирных и невинных людей", - говорится в сообщении.

"Здесь твоя все родня, здесь похоронен твой папа, бабушки, которые тебя так любили. Я очень скучаю по тебе и умоляю, сынок: сложи оружие и вернись в родную Украину, в родной дом", — обратилась женщина к сыну.

Также она обратилась с призывом к украинским матерям, у которых сыновья воюют на стороне оккупантов: "Зовите своих сыновей домой, возможно, это единственный шанс сохранить им жизнь".

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