Митинг в Ужгороде / фото: Суспільне. Закарпаття
В Ужгороде десятки предпринимателей вышли на протест против "выборочного карантина", как они называют ограничения "красной" зоны.
Об этом пишет "Суспільне", публикуя фото с площади Народной, где проходит митинг.
В акции приняли участие около 50 человек, сообщили в полиции. Правоохранители на месте следят за правопорядком.
Суспільне.Закарпаття
Ограничения "красной" зоны на Закарпатье начали действовать с 8 марта. Подобные протестные акции предпринимателей проходили в регионе и раньше. Доходило даже до перекрытия дорог.
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