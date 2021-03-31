На месте дежурят правоохранители.

В Ужгороде десятки предпринимателей вышли на протест против "выборочного карантина", как они называют ограничения "красной" зоны.

Об этом пишет "Суспільне", публикуя фото с площади Народной, где проходит митинг.

В акции приняли участие около 50 человек, сообщили в полиции. Правоохранители на месте следят за правопорядком.

Ограничения "красной" зоны на Закарпатье начали действовать с 8 марта. Подобные протестные акции предпринимателей проходили в регионе и раньше. Доходило даже до перекрытия дорог.

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Автор: Юрий Годован