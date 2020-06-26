Главные новости Украины за 26 июня: последствия паводка на Прикарпатье и антирекорд новых случаев коронавируса

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Впервые в Украине за сутки зарегистрировано более 1 100 новых случаев коронавируса. Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на взятке.

Новый суточный антирекорд коронавирус

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых инфицированных коронавирусом – 1 109 случаев за сутки. Умерли – 19 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 41 117 человек, умерли – 1 086 человек.

Задержание главы Кировоградской ОГА

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала факт вымогательства 1,8 миллиона гривень главой одной из областных госадминистраций и должностным лицом этой же ОГА.

Паводок на Прикарпатье

Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, приведшей к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины).

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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