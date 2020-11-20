Уже несколько месяцев Украина живет в условиях противоэпидемических ограничений, в настоящее время - карантина выходного дня.

В Украине зафиксировано рекордное суточное количество новых больных коронавирусом. Стало известно о вероятном введении локдауна в Украине.

Антирекорд заболеваемости COVID-19

В Украине за сутки официально подтверждены 14575 новых случаев коронавирусной инфекции. Это является наибольшим суточным приростом в стране с начала пандемии.

Всего в Украине COVID-19 заболели 598085 человек. При этом 274324 украинца выздоровели, 10598 – скончались.

Вероятное введение локдауна

Уже в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. Карантин выходного дня, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, является своеобразной подготовкой к полному локдауну.

Перемирие на Донбассе

На Донбассе за сутки зафиксировано два факта нарушения перемирия боевиками. В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Главные новости Украины: что важно знать 20 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская