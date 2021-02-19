Уже долгое время Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

Второй день подряд в Украине фиксируют более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Глава Минздрава поехал в Индию за вакциной от COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 6531 нового больного COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 1293672 украинцев, 1139977 - выздоровели 24972 - умерли.

Поездка Степанова в Индию за вакциной от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов отбыл из Киева в индийский Пуне, чтобы проконтролировать отправку партии вакцин от коронавируса.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики за сутки четыре раза нарушили перемирие. Огонь враг открывал в районе Шумов, Южного и Майорска.

Главные новости Украины: что важно знать 19 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская