Согласно законопроекту сумма акцизного налога будет определяться по новой формуле.

Согласно законопроекту № 4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс и законопроекту № 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс, в Украине может быть введена новая формула растаможки авто на еврономерах, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта № 4643-д, обнародованном на сайте парламента.

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Согласно законопроекту сумма акцизного налога будет определяться по следующей формуле:

Ставка = ставка базовая + Vе + Fе.

Базовая ставка — это ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется исходя из его возраста.

Vе — ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 2001−3000 куб. сантиметров;

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 3001−4000 куб. сантиметров;

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 4001−5000 куб. сантиметров;

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.

Fе — ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая составляет:

ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизмом;

100 евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем);

ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизм или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими).

Законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс (ТК) предлагается освободить от административной ответственности за нарушение сроков и требований таможенных режимов временного ввоза или транзита, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 МК, владельцев "евроблях", которые заплатят в бюджет 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

Также предлагается на 180 дней позволить владельцам "евроблях" не платить ввозную пошлину. Кроме этого, им предоставят право вывезти такое авто из Украины и не нести административную ответственность за нарушение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита при условии уплаты 8500 грн в бюджет.

Ситуация с "евробляхами"

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".

16 февраля 2021 года народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев заявил о том, что Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.

18 февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

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Автор: УНИАН