Согласно законопроекту № 4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс и законопроекту № 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс, в Украине может быть введена новая формула растаможки авто на еврономерах, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.
Об этом говорится в тексте законопроекта № 4643-д, обнародованном на сайте парламента.
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Согласно законопроекту сумма акцизного налога будет определяться по следующей формуле:
Ставка = ставка базовая + Vе + Fе.
Базовая ставка — это ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется исходя из его возраста.
Vе — ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который составляет:
0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);
0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 2001−3000 куб. сантиметров;
0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 3001−4000 куб. сантиметров;
0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя 4001−5000 куб. сантиметров;
0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 куб. сантиметров.
Fе — ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая составляет:
ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизмом;
100 евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем);
ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизм или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими).
Законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс (ТК) предлагается освободить от административной ответственности за нарушение сроков и требований таможенных режимов временного ввоза или транзита, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 МК, владельцев "евроблях", которые заплатят в бюджет 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).
Также предлагается на 180 дней позволить владельцам "евроблях" не платить ввозную пошлину. Кроме этого, им предоставят право вывезти такое авто из Украины и не нести административную ответственность за нарушение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита при условии уплаты 8500 грн в бюджет.
Ситуация с "евробляхами"
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
- В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).
- 4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".
- 16 февраля 2021 года народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев заявил о том, что Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для "евроблях" по цене в 1000 евро.
- 18 февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которыми предусматривается таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.
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