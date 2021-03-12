Несмотря на действующие запреты в «оранжевой» зоне карантина, развлекательные заведения города продолжают проводить массовые мероприятия.

Власти Тернополя предупредили развлекательные заведения, которые не соблюдают карантинных требований, об отключении электроэнергии и водоснабжения.

Читайте такжеМаксимум с начала года: за сутки в Украине обнаружили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19Как сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета, такое решение было озвучено во время заседания городского штаба 11 марта.

Отмечается, что в Тернополе, который находится в «оранжевой» зоне карантина, 7 и 8 марта правоохранительными органами совместно с муниципальной инспекцией были проведены рейды развлекательными заведениями города по соблюдению карантинных требований.

По информации начальника Тернопольского отдела полиции Сергея Осадца, несмотря на действующие запреты, в развлекательных заведениях продолжают проводиться массовые мероприятия.

"В помещениях пяти заведений и ночных клубов города правоохранителями зафиксировано скопление от 100 до 200 человек, что является недопустимым. Массовое скопление наблюдается и возле развлекательных заведений после 23:00», - подчеркнул он.

В свою очередь мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что из-за нарушения карантинных требований предпринимателями власть будет вынуждена принять в отношении них дополнительные ограничительные меры.

В частности, управлению жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии горсовета, отделу торговли, быта и защиты прав потребителей, Тернопольскому городскому управлению ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области рекомендовано предусмотреть дополнительные меры по прекращению получения услуг по водоснабжению и водоотведению, электро- и теплоснабжению предпринимателей, которые не соблюдают карантинные требования.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская