В учебных учреждениях области коронавирусом инфицированы 209 человек: 91 ученик и 118 сотрудников школ.

В Одесской области 16 школ перешли на дистанционную систему образования из-за распространения COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, по состоянию на 24 сентября на дистанционном обучении находятся 16 школ, в частности, в Подольском, Беляевском, Болградском, Измаильском и Раздельнянском районах.

В учебных учреждениях области коронавирусом инфицированы 209 человек: 91 ученик и 118 сотрудников школ, в том числе в Одессе – 32 ученика и 15 сотрудников.

Как отметил Гончаров, из-за распространения коронавируса в школах на самоизоляции сейчас – 1598 человек, из них 131 – сотрудники учебных учреждений.

В частности, на самоизоляции находятся 55 классов – 1467 учеников, из которых в Одессе – 810 человек в 21 учебном учреждении.

Коронавирус в Одесской области:

По состоянию на утро 25 сентября в Одесской области зарегистрированы 12 468 случаев COVID-19, из них 5136 – у жителей Одессы. Умерли от коронавируса 174 человека, в том числе 8 медиков.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 160 новых случаев заболевания, из них 96 — у одесситов.

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Автор: Лариса Козовая