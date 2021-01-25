Сотрудница клиники выразила недовольство нормой закона об обслуживании клиентов на украинском языке, написав резонансный пост в соцсети.

В Мариуполе возник языковой скандал. Одна из ветеринарных клиник города предложила клиентам, которые будут делать заказ на русском языке, скидку. После этого здание учреждения обрисовали краской неизвестные.

Скандал в Мариуполе: с чего все началось

Несколько дней назад ветеринар центра ветеринарной помощи "Западный" Галина Лекунова на своей странице в Facebook выразила недовольство вступлением в силу норм языкового закона об использовании государственного языка в сфере услуг. Как пишут "Новости Донбасса", она разместила пост, в котором анонсировала "бессрочную акцию" со скидкой 50% для тех клиентов, которые будут просить их обслуживать на русском языке.

24 января она разметила в Facebook видео, на котором видно, что фасад здания разрисован краской. Там среди прочего видны надписи "Смерть ворогам", "Далі більше", "Останнє попередження" и другие.

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"Завандалили фасад клиники. Ждём полицию. Дополнение - в клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна", - написала она.

Реакция полиции на инцидент

Пресс-служба полиции Мариуполя сообщила в комментарии "Новостям Донбасса", что начала досудебное расследование по статье о хулиганстве по факту инцидента с фасадом здания. Личности злоумышленников устанавливаются.

Извинения, но не для всех

Сегодня Лекунова написала новый пост, в котором решила извиниться, однако не перед всеми.

"Ну что, народ, настало время для поста с извинениями. Правда немного не теми, которые от меня ожидает оголтевшая травившая меня толпа. В первую очередь я искренне прошу прощения у владельцев помещения, которое я арендую. Это совершенно мирные граждане Украины, не разделяющие моих взглядов, но их имуществу нанесен ущерб по моей вине... Я, также, прошу прощения у своего коллектива, который помимо своей воли попал под этот дикий шабаш. Прошу прощения у своей семьи, которой пришлось столкнуться с круглосуточными угрозами, бесконечными проклятиями и пожеланиями смерти", - написала она.

Языковой закон в Украине: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

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Автор: УНИАН