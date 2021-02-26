Генподрядчика обяжут исправить повреждения.

В переходе станции киевского метро "Святошин" посыпалась штукатурка. Генподрядчику, который делал капитальный ремонт, уже сообщили об этом.

Читайте такжеЖурналисты проинспектировали жизнь в самом комфортном и худшем городе Украины (видео)Место, где облупливается штукатурка, зачистят, а генподрядчика обяжут исправить повреждения, как передает ТСН об этом сообщили на одном из телеканалов.

Переходом занимается дорожно-экспуатационное управление Святошинского района. Однако исправлять повреждения должен генподрядчик, который два года назад начинал здесь реконструкцию. Для начала штукатурку, которая начала осыпаться из-за оттепели, счистят, а затем восстановят.

"Мы уже уведомили генерального подрядчика. Сейчас это место будет ограждено. Далее выполним демонтаж этой отделки. Готовится письмо-претензия на генерального подрядчика к выполнению ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств", – сказал заместитель начальника ДЭУ Евгений Дордука.

Он отметил, что отделку потолка восстановят, скорее всего, при благоприятной погоде, поскольку сейчас потолок мокрый.

Фотографии с облупившейся штукатуркой на потолке киевляне опубликовали в сообществе "Транспорт Киева". На фотографиях также видно, что в переходе к станции кое-где отвалилась тактильная плитка. Также местами отлетела облицовка стен, а в результате оттепели начал отмокать потолок.

Ремонт станции "Святошин": детали

Генеральным подрядчиком работ на станции была компания "Киевметрострой". Капитальный ремонт станции по проекту архитектора Андрея Юхновского начался 24 февраля 2018 года. Ремонт продолжался без остановки движения поездов. На станции заменили лестницу, облицевали гранитными плитами, установили поручни. Также отделали плиткой стены, выложили пол, смонтировали освещение, выполнили работы по водоотведению, гидроизоляционные и другие работы.

В конце марта 2019 года был завершен первый этап реконструкции станции. Открыли ее осенью 2019 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН