Создатели мемов уже определились с "губернатором" новосозданной "Белгородской народной республики".

Понедельник для жителей российского Белгорода, находящегося на границе с Украиной, "начался не с кофе". По местным радиостанциям объявляли об освобождении города и распространяли призывы к эвакуации, регион атаковали БПЛА, а российские добровольцы заявили об освобождении нескольких населенных пунктов.

На эти события украинские пользователи соцсетей отреагировали настоящим потопом из мемов. Массово шутили о присоединении Белгородской области к Украине и отделении от России в новосозданную "Белгородскую народную республику" - с новым руководством и военными наградами за "освобождение" региона.

Немало шуток украинцы посвятили тому, кто именно возглавит "БНР" и какими будут первые шаги нового руководства.

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Многие пользователи Сети отмечали, что давно ждали, когда в приграничном Белгороде, из которого россияне нередко наносят удары по Украине, станет "неспокойно".

Некоторые принялись угадывать, чем события в "БНР" могли бы быть полезными для Украины и кто стоит за происходящим в российском регионе.

Ситуация в Белгороде - это надо знать

17 мая кремлевская пропаганда заявила о первом инциденте с обстрелом Украиной территории России из танка. Обстрелян якобы был хутор Старый в Белгородской области, который находится в 2,5 километрах от границы, с танка.

В субботу, 20 мая, российские Telegram-каналы писали о попытке "украинских диверсантов" прорваться через российскую границу в Белгородской области днем ранее.

21 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об инциденте с коптером, запущенным в одно из административных зданий области.

В понедельник стало известно о якобы заходе российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, в населенный пункт Козинки. Местные власти также заявляли, что "группа ВСУ" зашла на территорию Грайворонского округа. Также россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон", которое расположено вблизи хранилища ядерного оружия.

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