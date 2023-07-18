Сегодня дно Каховского водохранилища - сплошная пустошь, на которой видны "лужи".

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС водохранилище критически обмелело. Украинские военные сняли с помощью БпАК "Лелека-100", как сейчас выглядит водоем в районе Васильевки Запорожской области.

Серию снимков с высоты птичьего полета публикует фонд "Повернись живим". Он пишет, что из-за российского теракта на ГЭС 6 июня 2023 года местность изменилась почти до неузнаваемости, превратившись в пустошь.

"Ранее здесь было Каховское водохранилище", - говорится в подписи к жутким кадрам.

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Более 2 миллиардов долларов прямых убытков и не менее $1,5 миллиарда потерь для экологии в результате преступления России, а самое ужасное — десятки тысяч разрушенных судеб, боль и страдания для украинцев и украинок, отметили в фонде.

Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции. В тот же день в "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванную Каховскую ГЭС уже невозможно восстановить.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что без учета подготовительных работ и времени на деоккупацию строительство новой ГЭС вместо разрушенной российскими оккупантами Каховской займет 7 лет.

Киевская школа экономики вместе с офисом президента, Минэкономики и Минрегионов подсчитали ущерб от разрушения Каховской ГЭС: прямые убытки составляют не менее 2 млрд долларов.

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