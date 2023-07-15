Стало известно, что осталось на дне бывшего водохранилища.

По мнению ученых, последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, который 6 июня совершили российские оккупанты, коснутся даже Средиземного моря. Об этом "Суспильному" рассказал старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов.

По его словам, из-за теракта загрязненная экосистема и уничтоженное биоразнообразие устьевого региона низовья Днепра и последствия техногенной катастрофы будут давать о себе знать еще много лет.

"Последствия настолько велики, что коснулись не только территории зоны поражения от Запорожья до Днепро-Бугского лимана, но и соответствуют определенным негативным характеристикам даже в Черном море и доходят уже до Средиземного моря", - отмечает он.

Видео дня

Ученый акцентирует, что Каховского водохранилища больше не существует, и восстановить его в том масштабе, в котором оно существовало, уже невозможно.

Сейчас поверхность этого бывшего водного объекта представляет собой сцементированный органический ил, а в более глубоких слоях - "законсервированные" мертвые части животных, растений, которые не разложены. "После каждого дождика они будут вымываться и попадать в водную течь Днепра. Будут заражать ее и загрязнять", - говорит Коржов.

Кроме того, на Херсонщине уничтожены оросительные системы - сами по себе сооружения не могут работать без воды. Как объясняет ученый, источники питания этих оросительных систем были рассчитаны на определенный уровень воды в Каховском водохранилище, но этого уровня уже нет.

По данным Коржова, после теракта уровень в водохранилище - ниже 4 метров, а должен быть не менее 16 метров (запроектировано по Балтийской системе).

"То есть все орошение сейчас в состоянии обезвоживания, то есть нет воды для питьевых, социальных нужд", - настаивает Коржов.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого теракта произошло искусственное наводнение, бурный поток сорвал тысячи тонн грунта с большой плоскости вместе со всеми представителями флоры и фауны. Размытые кладбища, склады с удобрениями, выгребные ямы и тому подобное. Произошло затопление (подтопление) более 80 населенных пунктов правобережья и Левобережья.

Погибли люди, многие граждане остались без жилья, потому что после схода воды определенная часть домов разрушена. Тысячи животных и птиц (домашних и диких) погибли, их трупы прибивало даже к побережью Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: