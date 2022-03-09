Мэр пообещал жестко реагировать на такие факты.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что будет наказывать тех арендодателей, которые повышают цены на жилье и наживаются на человеческом горе.

Об этом он написал в соцсети.

"У меня есть прямая угроза всем владельцам гостиниц, хостелов, квартир: не мародерствуйте на людях! Есть сегодня не один факт, когда колоссально поднимают цены на жилье. Во Франковске нет войны, но если не устоит Киев, Чернигов, Харьков, другие города – война будет здесь. Поэтому не мародерствуйте! Будем жестко реагировать на такие факты. И призываю людей к публичному осуждению. В стране, где война, наживаться на своих же гражданах неприемлемо!", — написал Марцинкив.

Как сообщал УНИАН, 8 марта мэр Черновцов Роман Кличук призвал местных жителей не повышать стоимость аренды жилья в городе. Такие действия в условиях войны он приравнял к мародерству. Мэр призвал местных жителей сообщать ему о таких случаях.

Еще раньше мэр Львова Андрей Садовый заявил, что цены на проживание в городе должны оставаться такими, как были в довоенное время, и призвал граждан сообщать о нарушении на "горячую линию Львова".