Совместный благотворительный проект для ускорения разминирования от Киевстар и фонда "Вернись живым" успешно завершен. В рамках инициативы переданы все комплекты необходимой техники, автомобили и наборы современного оборудования для обезвреживания мин и боеприпасов защитникам 146 инженерно-саперных групп ВСУ.

Каждая группа получила новый пикап, квадрокоптер, планшет, радиостанции, персональные и групповые наборы для разминирования, металлоискатель, подрывную машинку с зарядным устройством и итогом и тому подобное. Между группами воинских частей распределили 42 модульных взрывозащитных костюма "Яровит".

С мая 2023 г. продолжалась фандрейзинговая кампания на обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования саперов Сил поддержки ВСУ. Всего аккумулировано 180 млн грн. благодаря взносам неравнодушных украинцев, иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора, представителей бизнеса и культуры. Киевстар перечислил на сбор более 61 миллиона гривень, из которых прямой благотворительный взнос компании - 31,5 миллиона гривень и более 29 миллионов гривен перечислено благодаря подключением Суперсилы "Помощь ВСУ", почти 700 тысяч гривень - взносы сотрудников мобильного оператора.

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"Я искренне благодарю наших саперов, которые очищают Украину от опасного наследия войны и благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам здесь жить". Объединившись, мы превысили амбициозную цель в 175 млн грн и собрали 180 млн грн, которые помогут защитникам делать наши земли безопасными для жизни",- отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Напомним, что "Нам здесь жить" - совместная инициатива мобильного оператора и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" при партнерской поддержке группы "1+1 media". 100% собранных средств направлены на закупку экипировки, оборудования и транспорта для саперов ВСУ. Современное снаряжение должно обезопасить защитников, которые занимаются разминированием, и ускорить освобождение территории Украины и ее акваторий от опасных для людей последствий войны и оккупации.

"Подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют как деоккупированные Харьковщину и Киевщину, так и районы Херсонщины, Донетчины, Запорожья, где продолжаются боевые действия. Мы начали передавать инженерно-саперным группам проходные надежные авто и оборудование по проекту "Нам здесь жить" летом прошлого года. Это уже существенно усилило саперов в выполнении задач по разминированию и инженерной разведке и спасло не одну жизнь", - говорит директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила 1,8 млрд грн на поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua