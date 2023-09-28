Женщина получила условное наказание.

Во Львове условный срок наказания получила женщина, заказавшая надругательство над памятником проводнику ОУН Степану Бандере. Соответствующее решение принял Галицкий районный суд Львова.

Как говорится в приговоре, в январе 2021 года женщина предложила своему знакомому облить красной краской памятник Бандере. К совершению преступления он привлек еще одного сообщника. Злоумышленница заплатила парням 2 тысячи гривен. В начале февраля они осквернили монумент.

Отмечается, что знакомый женщины в то время был контрактником ВСУ, курсантом. Он и его товарищ уже осуждены за совершение этого преступления к условным срокам наказания.

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В ходе судебного разбирательства женщина, заказавшая преступление, признала свою вину. Также она возместила нанесенный ущерб.

Обвиняемая является уроженкой села Звенигород Тернопольской области. Училась в университете "Львовская политехника", где получила степень "бакалавр" по направлению "компьютерная инженерия".

По данным издания Zaxid.net, это Виктория Бибель. Обвиняемая является физлицом-предпринимателем, ее основной вид деятельности - компьютерное программирование.

Суд признал ее виновной в надругательстве над памятником и назначил пять лет заключения, освободив от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. На приговор может быть подана апелляция.

Назначая наказание, суд учел, что женщина вместе с родственниками постоянно ухаживает за своим отцом-военным, раненым во время полномасштабного вторжения.

Надругательство над памятником Степану Бандере во Львове

Во Львове в ночь на 5 февраля 2021 года вандалы облили красной краской памятник Степану Бандере.

На обнародованных с камер наблюдения видео видно, как двое мужчин с разных сторон бросают в памятник пакеты с краской, после чего убегают. Полиция начала расследование инцидента.

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