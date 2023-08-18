Независимой Украине через неделю – 32 года!

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил недельный дрон-марафон, посвященный 32-й годовщине Независимости Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Друзья! "Украинская команда" ко Дню Независимости Украины начинает национальный ДРОН-МАРАФОН. Это народный сбор на дроны-камикадзе. Независимой Украине через неделю – 32 года! Донать 32 грн или 320 или 3200 гривен! Или не сдерживай себя, чтобы приблизить Победу Украины!" – призывает "Украинская команда".

Сбор на дроны-камикадзе продлится до 24 августа.

"7 дней! До 24 августа! Вся Украина! Донать – и они летят! Несут смерть врагам!" - подчеркнули в Волонтерском штабе.

Присоединиться:

ПриватБанк

Монобанк

UA Pay

Полные реквизиты