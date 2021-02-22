Жертвам насилия предоставляют бесплатные юридические и психологические консультации.

Женское движение «ЗА МАЙБУТНЄ» запустил на Волыни волонтерский проект по поддержке жертв домашнего насилия «Решаешь ты».

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Как говорится в сообщении на странице движения в Facebook, по статистике правоохранительных органов, 90% обидчиков совершают домашнее насилие повторно. В Украине каждые три минуты женщина становится жертвой.

"Мы уже запустили в работу большую проектную инициативу по открытию по всей Украине кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Над воплощением этого проекта уже начали работать наши депутаты в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской области», - рассказывает лидер Женского движения Ирина Суслова.

Она напомнила, что уже сейчас тысячи украинок нуждаются в такой помощи и не знают, где могут ее получить. Поэтому параллельно женское движение на Волыни запустило еще и волонтерский проект по поддержке жертв насилия. В рамках проекта местные депутаты от партии «ЗА БУДУЩЕЕ», координаторши Женского движения и активистки предоставляют бесплатные юридические и психологические консультации жертвам насилия.

Активистки также наладили диалог с местной полицией. По данным правоохранителей, наказать обидчика крайне сложно, поскольку в штате полиции отсутствует психолог, к тому же обычно жертвы вообще не хотят обращаться за помощью, или поданное заявление отзывают обратно.

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Автор: УНИАН