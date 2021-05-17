По словам родителей ребенка, медики пытаются переложить вину в смерти дочери на них.

На Волыни умерла 1,5-летняя девочка, которую с высокой температурой привезли в больницу. По словам родителей, накануне семейная врач отказалась осмотреть ребенка.

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Мама девочки Екатерина Курилюк рассказала, что маленькую Юлианку из села Глухи с высокой температурой привезли в Старовижевскую больницу в ночь на пятницу, 14 мая.

По ее словам, до этого они обращались к семейному врачу, но она не смогла приехать осмотреть девочку, мол «она не должна работать круглосуточно».

Родители в отчаянии рассказывают, что теперь врачи пытаются переложить вину в смерти дочери на них.

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Автор: Катерина Шварц