Первые эмоции и рассказы наших героев зафиксировали в щемящем видео.

В четверг, 6 июля, в Украину из российского плена вернулись 45 защитников. Среди освобожденных - трое пограничников Донецкого отряда и один Мариупольского отряда морской охраны.

ГПСУ в своем Telegram-канале опубликовала ролик, на котором один из пограничников звонит домой сразу после освобождения из плена РФ. Запись невозможно смотреть без слез.

"Доченька! Я тебя очень сильно люблю! Я скоро приеду, доченька", - разговаривает он с ребенком и улыбается, и на его лице видны следы слез.

Но как только он завершает разговор с дочерью, его глаза становятся полными слез, в его выражении лица читается невыразимая боль. Пограничник выглядит изможденным, он очень бледный.

Освобождение из плена 45 украинских военных

Из российского плена 6 июля домой вернули еще 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских. Отдельно сообщалось о возвращении двух незаконно вывезенных в Россию украинских детей - 6-летнего Рената и 10-летней Варвары.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в свою очередь, указывает, что освобожденные из российского плена военные защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях. Также удалось вернуть домой двух защитников, которые имели статус пропавших без вести.

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