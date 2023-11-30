Также пришлось выселить студентов регентского училища, которое находилось на территории собора.

В Тернопольской области из Свято-Николаевского собора в Кременце исполнительная служба совместно с полицией принудительно выселили представителей УПЦ МП, памятку вернули в государственную собственность.

По информации руководителя полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко, выселение прошло без применения физической силы.

Он рассказал, что после расторжения в феврале 2023 года соглашения о безвозмездном пользовании храмом, представители УПЦ МП отказались покидать помещение, не помогли и решения суда.

"Несмотря на судебные решения, священнослужители несколько месяцев отказывались передать помещение архитектурного памятника Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Кроме этого, на территории собора находилось регентское училище. Сегодня студентов и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить обучение. Теперь можем утвердительно сказать, что Свято-Николаевский собор не только де-юре, но и де-факто передан в государственную собственность", – констатировал Зюбаненко.

Полицейский добавил, что все мероприятия прошли с соблюдением действующего законодательства и без нарушений общественного порядка.

Однако все же не обошлось без скандала. В Сети появилось видео, на котором видно, как перед входом на территорию храма собрались женщины, которые криком высказывали претензии к правоохранителям, в частности, относительно выселения студентов училища. Отдельные из возмущенных хотели прорваться на территорию, заявляя, что там их дети. Женщин беспокоило, куда именно перевезут студентов, а также почему молодых людей не выпускают с оцепленной полицией территории. Правоохранители предоставили присутствующим разъяснения и конфликт иссяк.

Сегодняшние обыски в Почаевской лавре - детали

Служба безопасности Украины сегодня провела обыски в Почаевской лавре, в которой Украинская православная церковь Московского патриархата безвозмездно пользуется культовыми сооружениями.

Они состоялись в рамках уголовного производства относительно причастности руководства лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти. По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду к представителям всех церквей, кроме УПЦ. Кроме того, в этом посте клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

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