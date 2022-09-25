Украинцам также не стоит спешить возвращаться на освобожденные территории.

В Министерстве внутренних дел призвали украинцев не идти по грибы в леса в освобожденном Изюмском районе из-за колоссальных объемов минирования территории.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире информационного телемарафона.

"Объемы заминирования колоссальные. У нас уже есть пострадавшие среди пиротехников и работников, которые восстанавливали электроснабжение. Они (оккупанты - УНИАН) даже заминировали инфраструктурные объекты", - сказал советник.

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Также он не советует людям спешить возвращаться на освобожденные территории.

По его словам, по состоянию на сейчас обезврежено более 5 тыс. взрывоопасных предметов, работает более 200 человек.

"Изюмский район славится своими грибами. Но я бы очень рекомендовал сейчас воздержаться от сборов грибов, потому что леса и объемы заминирования просто чрезвычайные", - сказал он.

Смирнов отметил, что уже есть случаи, когда грибники подрывались на разбросанных минах.

Освобождение Харьковской области от оккупантов

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября ВСУ освободили от захватчиков Изюм. Во время оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Потеря оккупантами контроля над Изюмом считается крупнейшим поражением РФ после того, как весной от захватчиков была освобождена Киевская область.

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