Мужчина оборудовал собственную солнечную электростанцию, но зарегистрировал ее как 100 отдельных домохозяйств. Это позволило ему продавать электроэнергию без получения лицензии и по упрощенной процедуре.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения средств при производстве электроэнергии в Черкасской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, местный предприниматель оборудовал собственную солнечную электростанцию, но зарегистрировал ее как 100 отдельных домохозяйств. Это позволило ему продавать электроэнергию без получения лицензии и по упрощенной процедуре.

По оценкам специалистов, ориентировочная сумма убытков от его деятельности составляет около 40 млн грн.

Следствие установило, что злоумышленник организовал противоправный механизм в 2019 году. Он воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать ее государству. Впрочем, частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт. Если мощность выше – надо оформлять дополнительные разрешения, проходить проверки и получать плату по другому тарифу.

"Поэтому злоумышленник решил обойти законодательство и вместо регистрации одного крупного предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств. При этом электрогенерирующие установки, принадлежащие указанному лицу, размещены на земельных участках, где отсутствуют жилые или другие здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого числа частных домохозяйств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая схема позволила без получения лицензии, по упрощенной процедуре в течение 2019-2020 годов получать деньги по "зеленому" тарифу.

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Кроме того, как установили сотрудники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), указанная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области.

"Совместными действиями СБУ и НКРЕКП обеспечено прекращение расчетов за произведенную электрическую энергию на сумму около 1,5 млн грн ежемесячно", - рассказали в СБУ.

Сейчас принимаются меры по привлечению к ответственности причастных лиц, добавили в ведомстве.

Автор: Тамара Отовская