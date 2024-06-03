Он был отменен с 4 мая 2024 года.

В Україні було скасовано статус "обмежено придатний". З середини травня та впродовж дев'яти місяців такі військовозобов'язані повинні пройти повторну військово-лікарську комісію, адже це передбачено Законом про забезпечення прав військових на соціальний захист, який почне діяти 4 червня. Тому вже після цієї комісії обмежені придатні будуть мати новий статус. Про це детальніше розповів керівник юридичної компанії Марко Коломоєць в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, з 4 травня в Україні скасували статус "обмежено придатний до військової служби". Тому тепер придатність поділяють на категорії:

повністю придатний до військової служби,

придатний до служби в ТЦК і СП,

придатний до служби у військових вишах, в медичних підрозділах тощо.

Також в Україні з'явився статус "тимчасово непридатний", який повинен повторно пройти ВЛК та статус "непридатний", якого знімають з військового обліку.

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"У нас є Наказ № 402 Міністерства оборони України, де затверджений перелік хвороб, за яким визначається ступінь придатності. Але Наказ № 262 вніс певні зміни до попереднього. Зокрема статус "обмежено придатного" фактично замінили на "придатний до служби в ТЦК"", - пояснив юрист.

Коломоєць зауважив, що з переліком хвороб може ознайомитися кожна людина, він є відкритим, проте придатність визначатимуть не за самою хворобою, а за ступенем ураження певних органів та наскільки сильно це може заважати нормальній роботі організму.

Юрист вважає, що такі зміни покращать функціонування цієї системи.

"На мою думку, це покращення. Бо раніше статус "обмежено придатний" був незрозумілим. Не було роз’яснення, які роботи людина може виконувати, в чому обмеження. Тепер є чітке розуміння, де ти маєш служити, якщо ти придатний до служби саме в ТЦК, у військово-навчальних закладах", - підкреслив фахівець.

Він додав, що статус "тимчасово непридатного" означає, що людина потребує лікування та оперативного втручання. В конкретний момент є люди, які мають певні хвороби, через які їх визнали непридатними, проте вони можуть бути придатними, до прикладу, через шість місяців, коли хвороба мине. Після чого тоді їм назначають повторну ВЛК.

"В останніх змінах зазначено, що в них є дев'ять місяців, щоб пройти перекомісію. Тобто до 4 лютого 2025 року. Але від 18 травня в нас діє Закон про посилення мобілізації. Згідно з ним, у нас є два місяці для оновлення даних. Тому моя порада - зробити все за один раз: оновити дані й пройти повторну медкомісію", - рекомендує Коломоєць.

Юрист додав, якщо після повторної комісії людину визнають непридатною до служби з виключенням з військового обліку, то її виключають. Після чого вона вже не є військовозобов'язаною.

Він зазначив, що вимоги до роботи ВЛК з нововведеннями змінилися, тепер комісія має більший контроль.

"Але й змінився перелік хвороб. Ті, наприклад, з якими люди були "обмежено придатними", зараз стали - "повністю придатними". Є навпаки, коли раніше був з тією хворобою "придатний", а зараз - ні. Цей наказ вніс багато змін", - сказав фахівець.

Проте якщо людина не пройде повторну ВЛК, то їй загрожує штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень, підсумував юрист.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 2 червня свої військово-облікові дані обновили 1,5 мільйона осіб. Він наголосив, що люди приходять і до територіальних центрів комплектування, і до Центрів надання адміністративних послуг, проте найбільшою популярністю користується застосунок "Резерв+".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що після схвалення та вступу у дію нового закону про мобілізацію призов в Україні збільшився.

"Щодо мобілізації, я би просто хотів, аби усі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалася. У час війни мобілізація обов'язкова", - зауважив він.

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